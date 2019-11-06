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Лига Европы

"Арсенал" сыграл вничью с "Виторией" в матче Лиги Европы

Встреча завершилась со счетом 1:1
Описание
© EPA-EFE/ESTELA SILVA

ТАСС, 6 ноября. Английский "Арсенал" со счетом 1:1 сыграл вничью с португальской "Виторией" в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

В составе английской команды гол забил Шкодран Мустафи (81-я минута), у "Витории" отличился Бруно Дуарте (90+1).

"Арсенал" прервал серию из трех побед в матчах Лиги Европы. "Витория" до этой встречи проиграла все три игры на групповом этапе.

В турнирной таблице группы F лидирует "Арсенал", набрав 10 очков, второе место занимает немецкий "Айнтрахт", на счету которого шесть очков в трех матчах, третье место занимает бельгийский "Стандард" с тремя очками в трех встречах, замыкает таблицу "Витория" (1). Матч "Стандард" - "Айнтрахт" пройдет в четверг.

В следующем туре "Арсенал" примет на своем поле "Айнтрахт" 28 ноября, "Витория" в этот же день дома сыграет со "Стандардом".

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