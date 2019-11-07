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Евро-2020

СМИ: Черышев не поможет сборной России в матчах отбора ЧЕ из-за травмы

Футболист "Валенсии" получил травму в матче Лиги чемпионов против "Лилля"
Денис Черышев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Денис Черышев
© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 7 ноября. Полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев не примет участия в матчах отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года по футболу, в которых сборная России встретится с командами Бельгии и Сан-Марино. Об этом сообщает испанский портал Super Deporte.

По информации источника, в ближайшее время "Валенсия" выступит с официальным заявлением о травме игрока. Издание утверждает, что 28-летний россиянин может не сыграть за "Валенсию" в ноябре.

Во вторник Черышев получил травму бедра в матче группового раунда Лиги чемпионов против французского "Лилля" (4:1). Ранее Черышев был включен в состав сборной России на матчи против команд Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

Черышев дебютировал в составе сборной России в ноябре 2012 года. Всего полузащитник провел за национальную команду 25 матчей, забив 11 голов. Полузащитник вошел в символическую сборную недели по итогам матчей отборочного турнира чемпионата Европы. В матче с шотландцами (10 октября, 4:0) Черышев вышел на замену во втором тайме, в игре с киприотами (13 октября, 5:0) он попал в стартовый состав, забил два гола и отдал две голевые передачи.

После победы над сборной Кипра команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

Теги
Черышев, Денис ДмитриевичЕвро-2020
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