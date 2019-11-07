Футбол, ноябрь и жара. Краснодар готов к матчу Лиги Европы с турецким "Трабзонспором"

Победа в этой встрече будет очень важна для российского клуба в борьбе за выход из группы

КРАСНОДАР, 7 ноября. /ТАСС/. "Краснодар" в четверг на поле одноименного стадиона примет футболистов турецкого "Трабзонспора" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет при приятной, теплой погоде, которая установилась в Краснодарском крае. За несколько часов до начала матча болельщики продолжают стоять у касс стадиона, чтобы попасть на очередную игру любимого клуба. По итогам первого круга чемпионата России арена "Краснодар" стала самой заполняемой в России: в среднем матчи клуба посещают 29 503 болельщика, что составляет 83,9% от общей вместимости стадиона (35 179). Несмотря на важную составляющую матча Лиги Европы в плане борьбы за выход в плей-офф, прошедшее в воскресенье южное дерби против "Ростова" (2:2) вызвало у местных болельщиков больший ажиотаж.

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В течение двух дней очереди у касс были небольшими, но не стоит ожидать, что "Краснодару" будет не хватать поддержки на матче еврокубка. Несмотря на отсутствие афиш на предстоящую встречу, все болельщики прекрасно знают, с кем и когда встретится их команда и заблаговременно покупают билеты на игру. Так, на матч с "Трабзонспором" приехали даже болельщики из Новороссийска. "На домашнем поле будет зрелище, "Краснодар" должен победить с разницей в два мяча, а гол забьет [бразильский нападающий] Ари, который должен выйти в стартовом составе, - рассказал юный фанат клуба корреспонденту ТАСС. - После такой игры с "Ростовом" команда должна быть на подъеме, футболисты будут еще уверенней в себе и спокойно победят "Трабзонспор". Победа в этом матче будет очень важна для "Краснодара" в борьбе за выход из группы. На данный момент клуб в трех матчах набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице, ниже только "Трабзонспор" с одним баллом в активе. Возглавляет группу швейцарский "Базель" (7), второе место занимает испанский "Хетафе" (6). Футбол как дополнение к празднику в городе Для хорошего футбола благоволит и погода в Краснодарском крае: температура держится в районе +20 градусов, а солнце радует жителей города и без спортивных мероприятий. В Краснодаре установилась по-настоящему весенняя погода, горожане все эти дни гуляют около стадиона по чистому и ухоженному парку, открытому в 2017 году, спустя год после постройки самого стадиона.

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