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Единая лига ВТБ

Совет Единой лиги ВТБ утвердил изменение регламента по замене травмированного легионера

Количество легионеров в заявке клубов на сезон и на матч не увеличится
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Совет баскетбольной Единой лиги ВТБ утвердил изменение регламента в вопросе замены травмированного легионера. Об этом ТАСС заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

До этого каждый клуб Единой лиги ВТБ мог иметь в заявке не более восьми легионеров без возможности замены.

"Получив официальные письма от клубов, лига, руководствуясь уставом, провела голосование среди членов совета. В итоге большинством голосов принято изменение в регламенте. С завтрашнего дня клубы смогут заявить на место травмированного игрока с лицензией категории "F" игрока с лицензией категории "F/E", - сказал Кущенко.

"Еще раз отмечу, что количество легионеров в заявке клубов на сезон и на матч не увеличивается", - добавил президент Единой лиги ВТБ.

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