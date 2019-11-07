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Массовый спорт

Сборная российских дипломатов сыграет в хоккей с канадцами в память о Суперсерии-74

Игры пройдут 30 ноября в Оттаве
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© Даниил Студнев/ТАСС

ОТТАВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Российские дипломаты проведут в Оттаве два хоккейных матча с канадскими военнослужащими и журналистами в честь 45-летнего юбилея Суперсерии 1974 года между сборными командами СССР и Канады. Об этом ТАСС сообщил советник-посланник российского посольства в Оттаве Владимир Проскуряков.

"Игры пройдут 30 ноября на хоккейной арене Richcraft Sensplex и будут посвящены успешной для СССР Суперсерии 1974 года, когда советским хоккеистам удалось обыграть канадцев после обидного поражения в Суперсерии-72. Команда наших дипломатов "Красная машина", укрепленная российскими соотечественниками, сыграет два матча против канадских военнослужащих и представителей средств массовой информации", - сказал дипломат, который также является игроком "Красной машины". Он добавил, что организаторами выставочных матчей выступили посольство России в Канаде и канадский военный журнал "Эспри де кор".

По словам Проскурякова, в первой игре с российской стороны на лед выйдут только дипломаты, играющие на начинающем любительском уровне. Канадцы также будут представлены начинающими любителями из числа военнослужащих и журналистов. Главной "битвой" станет вторая игра, когда на арене появятся серьезно усиленные основные составы двух команд.

"Усиление составов оговорено регламентом. За нас будут играть наши соотечественники-любители из Вашингтона, Оттавы и Торонто. За канадцев, насколько нам известно, сыграют несколько бывших игроков непрофессиональных региональных хоккейных лиг Канады из провинций Квебек и Онтарио", - сообщил Проскуряков.

Давнее противостояние

Впервые "Красная машина" и "Командос" сыграли в сентябре 2017 года, когда посольство РФ в Оттаве и редакция журнала "Эспри де кор" выступили с инициативой отметить 45-й юбилей Суперсерии СССР - Канада, которая проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Первый матч выиграли канадцы (4:2), а вторая игра в феврале 2018 года завершилась победой российских дипломатов (4:1). В настоящее время эти любительские команды провели пять очных встреч.

"Пока небольшой перевес в нашу пользу, мы выиграли три игры, в том числе и последнюю (1:0), которая состоялась в марте этого года. Уверен, что 30 ноября канадцы намерены взять у "Красной машины" реванш, а зрителей ожидает зрелищный хоккей, так как и мы собираемся продлить свою выигрышную серию", - заявил Проскуряков.

Последняя игра между "Красной машиной" и "Командос" прошла в канадской столице на арене TD Place, которая является домашним стадионом хоккейной команды "Оттава 67" в присутствии примерно 400 зрителей. "Надеемся, что на шестую игру команд придет еще больше зрителей", - отметил советник-посланник.

Суперсерия СССР - Канада 1974 года проходила с 17 сентября по 10 октября. Четыре игры состоялись в канадских городах, четыре - в Москве. Победу в серии одержала сборная СССР, которая сумела выиграть четыре игры, при трех ничьих и одном поражении. Суперсерия-72 завершилась успехом канадцев, одержавших четыре победы при трех поражениях и одной ничьей.

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