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Кубок Карьяла

Бурдасов: сборная России по хоккею играла сильнее финнов в матче Евротура

Россияне проиграли со счетом 3:4

ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею по содержанию игры была сильнее команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Такое мнение журналистам высказал капитан российской сборной Антон Бурдасов.

В четверг сборная России в Хельсинки уступила финнам со счетом 3:4.

"Плохо сыграли на своем пятаке. А так, думаю, что не в чем упрекнуть кого-то, команда билась. Считаю, что по игре мы переиграли финнов, но по счету - уступили. Отметил бы вратаря финнов [Харри Сятери], он очень хорошо сыграл, считаю, подарил им эту победу", - отметил Бурдасов.

В составе сборной России дебютный матч за национальную команду провел вратарь Иван Бочаров. "Бочарова поддерживали, он хорошо сыграл. Немножко не получилось, дальше будем сильнее", - сказал Бурдасов.

В следующем матче Кубка Карьяла 9 ноября сборная России сыграет со шведами.

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Кубок Карьяла
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