Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Матвеев: "Краснодар" надеется на скорое восстановление футболистов перед матчем РПЛ

"Краснодар" обыграл "Трабзонспор" в Лиге Европы и через три дня встретится с "Локомотивом" в чемпионате России
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев
© Андрей Шрамко/ТАСС

КРАСНОДАР, 7 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб футбольного клуба "Краснодар" рассчитывает на скорое восстановление игроков перед матчем чемпионата России с "Локомотивом". Об этом на пресс-конференции после матча Лиги Европы с турецким "Трабзонспором" рассказал главный тренер краснодарцев Сергей Матвеев.

Футболисты "Краснодара" со счетом 3:1 победили "Трабзонспор" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. 10 ноября "Краснодар" сыграет в матче 16-го тура премьер-лиги чемпионата России с "Локомотивом" на выезде.

"Да, они [футболисты "Локомотива"] сыграли довольно хороший матч против такой сильной команды, как "Ювентус". Сегодня сложно сравнивать нашу группу с "Трабзонспором" и группу "Локомотива" с "Ювентусом". В воскресенье посмотрим, как все будет складываться для них и для нас. Надеемся, что ребята смогут восстановиться, потому что игра с "Локомотивом" важна", - сказал Матвеев.

"Мы ждем эту игру, понимаем, что она будет очень сложная, поэтому ждем, готовимся", - добавил он.

В турнирной таблице группы C Лиги Европы "Краснодар" занимает третье место, набрав шесть очков после четырех матчей. "Трабзонспор" идет четвертым, имея в активе одно очко. Первое место занимает швейцарский "Базель" (10), который в параллельном матче дома обыграл со счетом 2:1 испанский "Хетафе" (6), занимающим второе место в таблице.

Реклама на ТАСС
Кубок Карьяла
Первый блин комом. Сборная РФ по хоккею проиграла в первом матче под руководством Кудашова
Россияне проиграли финнам со счетом 3:4 в матче Кубка Карьяла
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС