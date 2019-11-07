Матвеев: "Краснодар" надеется на скорое восстановление футболистов перед матчем РПЛ

КРАСНОДАР, 7 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб футбольного клуба "Краснодар" рассчитывает на скорое восстановление игроков перед матчем чемпионата России с "Локомотивом". Об этом на пресс-конференции после матча Лиги Европы с турецким "Трабзонспором" рассказал главный тренер краснодарцев Сергей Матвеев.

Футболисты "Краснодара" со счетом 3:1 победили "Трабзонспор" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. 10 ноября "Краснодар" сыграет в матче 16-го тура премьер-лиги чемпионата России с "Локомотивом" на выезде.

"Да, они [футболисты "Локомотива"] сыграли довольно хороший матч против такой сильной команды, как "Ювентус". Сегодня сложно сравнивать нашу группу с "Трабзонспором" и группу "Локомотива" с "Ювентусом". В воскресенье посмотрим, как все будет складываться для них и для нас. Надеемся, что ребята смогут восстановиться, потому что игра с "Локомотивом" важна", - сказал Матвеев.

"Мы ждем эту игру, понимаем, что она будет очень сложная, поэтому ждем, готовимся", - добавил он.

В турнирной таблице группы C Лиги Европы "Краснодар" занимает третье место, набрав шесть очков после четырех матчей. "Трабзонспор" идет четвертым, имея в активе одно очко. Первое место занимает швейцарский "Базель" (10), который в параллельном матче дома обыграл со счетом 2:1 испанский "Хетафе" (6), занимающим второе место в таблице.