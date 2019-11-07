Олимпийская сборная России по хоккею проиграла немцам в первом матче турнира в Германии

ТАСС, 8 ноября. Олимпийская сборная России по хоккею, в состав которой входит ближайший резерв национальной команды, уступила немецкой команде со счетом 3:4 в стартовом матче Кубка Германии. Соревнования проходят в немецком Крефельде.

В составе сборной России шайбы забросили Павел Порядин (5-я минута), Андрей Ермаков (17) и Артем Волков (38). У немцев отличились Даниэл Пиетта (13), Зимон Зецемски (23), Максимиллиан Каммерер (35) и Феликс Шюц (54).

В другом матче игрового дня команда Швейцарии обыграла сборную Словакии со счетом 5:2.

В Кубке Германии участвуют четыре команды - Германии, Швейцарии, Словакии и олимпийская сборная России. Победитель определится по итогам кругового турнира, где каждая команда проведет друг с другом по одному матчу.

В следующем матче олимпийская сборная России сыграет с командой Словакии, а хоккеисты из Германии встретятся со швейцарцами. Обе встречи пройдут 9 ноября.