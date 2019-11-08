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ММА

Боец UFC Магомедшарипов сбросил 4 кг менее чем за сутки

На взвешивании перед боем россиянин и его соперник американец Кэлвин Каттар показали одинаковый вес - 66 кг
Забит Магомедшарипов AP Photo/Jeffrey McWhorter
Описание
Забит Магомедшарипов
© AP Photo/Jeffrey McWhorter

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов и его соперник американец Кэлвин Каттар вошли в весовую категорию в преддверии поединка на турнире в Москве.

Оба спортсмена показали одинаковый вес - 66 кг.

Магомедшарипов сбросил около 4 кг менее чем за сутки до взвешивания.

Поединок пройдет 9 ноября и возглавит турнир UFC в России. Бой будет трехраундовым, несмотря на то, что главные поединки на турнирах организации как правило проходят в пять раундов.

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