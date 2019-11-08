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Летние неолимпийские виды спорта

Российские спортсмены завоевали семь золотых наград в первый медальный день ЧМ по самбо

На счету россиян еще две бронзовые награды
Сергей Рябов (слева) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергей Рябов (слева)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧХОНДЖУ /Южная Корея/, 8 ноября. /ТАСС/. Россияне стали обладателями семи золотых наград в первый медальный день чемпионата мира по самбо, который проходит в южнокорейском Чхонджу.

Победителями в мужском самбо стали Игорь Беглеров (до 52 кг) и Сергей Рябов (до 90 кг), в женском - Елена Бондарева (до 48 кг), Ольга Митина (до 60 кг) и Анастасия Хомячкова (до 72 кг). В боевом самбо титулы чемпионов мира завоевали Александр Нестеров (до 57 кг) и Вадим Немков (до 100 кг). Обладателями бронзовых наград мирового первенства стали Михаил Воробьев у мужчин (до 68 кг) и Байзет Хатхоху в боевом самбо (до 74 кг).

Самбо - неолимпийский вид спорта, 30 октября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о временном признании самбо.

Россияне лидируют в общем зачете. Чемпионат мира завершится в воскресенье. На прошлом чемпионате мира российская команда завоевала 15 золотых, четыре серебряные и пять бронзовых наград, выиграв общекомандный зачет.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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