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Футбол в России

"Торпедо" проведет матч ФНЛ против "Нижнего Новгорода" 13 ноября на "Открытие-Арене"

Полиция отказывает клубу в согласовании инструкции по обеспечению безопасности на стадионе имени Э. А. Стрельцова

ТАСС, 8 ноября. Московское "Торпедо" проведет встречу 23-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против "Нижнего Новгорода" на стадионе "Открытие-Арена". Об этом сообщает пресс-служба "Торпедо".

"С сожалением вынуждены вам сообщить, что ситуация с проведением домашних матчей команды на стадионе "Торпедо" имени Э. А. Стрельцова не изменилась: полиция по-прежнему отказывает клубу в согласовании инструкции по обеспечению безопасности. Как и в случае со "СКА-Хабаровском", мы не сможем принять "Нижний Новгород" на родной арене. Встреча перенесена на стадион "Открытие-Арена", - говорится в сообщении.

Ранее по этой же причине был перенесен матч "Торпедо" против "СКА-Хабаровска", который состоялся 3 ноября. Встреча с "Нижним Новгородом" запланирована на 13 ноября.

В турнирной таблице ФНЛ "Торпедо" занимает первое место, набрав в 21 матче 50 очков. "Нижний Новгород" с 28 очками идет 10-м.

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Российский футбол
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