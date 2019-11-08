Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигурист Лазукин занимает восьмое место после короткой программы на этапе Гран-при в Китае

Лидирует китаец Янь Хань, вторым идет китаец Боян Цзинь, третьим - итальянец Маттео Риццо

ЧУНЦИН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Андрей Лазукин располагается на восьмом месте после короткой программы на четвертом в сезоне этапе Гран-при, который проходит в китайском Чунцине.

21-летний Лазукин получил за прокат 74,31 балла. Лидирует китаец Янь Хань (86,46), вторым идет китаец Боян Цзинь (85,43), третьим - итальянец Маттео Риццо (81,72).

Российский спортсмен является бронзовым призером командного чемпионата мира (2019). Также он одержал победу в финале Кубка России (2019), дважды становился третьим в этом соревновании (2014, 2015).

Ранее в пятницу россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали лучший результат в ритм-танце, Анна Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом в женском одиночном катании. Позднее в пятницу короткую программу представят пары. В субботу в произвольном танце выступят танцевальные дуэты, в произвольной программе - мужчины, женщины и пары. В воскресенье пройдут показательные выступления.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Тренеры фигуристки Самодуровой довольны ее прокатом короткой программы на этапе Гран-при
Спортсменка занимает пятое место после короткого проката, набрав 63,99 балла
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС