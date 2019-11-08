Фигурист Лазукин занимает восьмое место после короткой программы на этапе Гран-при в Китае

ЧУНЦИН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Андрей Лазукин располагается на восьмом месте после короткой программы на четвертом в сезоне этапе Гран-при, который проходит в китайском Чунцине.

21-летний Лазукин получил за прокат 74,31 балла. Лидирует китаец Янь Хань (86,46), вторым идет китаец Боян Цзинь (85,43), третьим - итальянец Маттео Риццо (81,72).

Российский спортсмен является бронзовым призером командного чемпионата мира (2019). Также он одержал победу в финале Кубка России (2019), дважды становился третьим в этом соревновании (2014, 2015).

Ранее в пятницу россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали лучший результат в ритм-танце, Анна Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом в женском одиночном катании. Позднее в пятницу короткую программу представят пары. В субботу в произвольном танце выступят танцевальные дуэты, в произвольной программе - мужчины, женщины и пары. В воскресенье пройдут показательные выступления.