Аудитория киберспорта в России составляет около 12 млн человек и ежегодно растет на 20%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Аудитория киберспорта в России составляет около 12 млн человек, ежегодно она растет примерно на 18-20%. Об этом сообщил ТАСС генеральный продюсер одной из крупнейших в СНГ студий, проводящих трансляции крупных киберспортивных соревнований, RuHub Антон Олейник в кулуарах Национального рекламного форума в Екатеринбурге.

"Согласно исследованиям, аудитория киберспорта в России всех возрастов, от 13 и до бесконечности, составляет порядка 12 млн человек и эта аудитория растет. Если говорить про показатели зрителей, которые находятся на трансляциях RuHub, то я вижу, что и эта цифра растет", - сказал Олейник

Собеседник агентства уточнил, что ежегодный прирост составляет 18-20%.

8 ноября в Екатеринбурге проходит второй Национальный рекламный форум, на котором собрались эксперты в сфере маркетинга и рекламы со всей страны. В программе мероприятия несколько тематических блоков: диджитал, видео, ивент, маркетинг, креатив, клиенты.