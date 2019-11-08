Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

В Карачаево-Черкесии почтили память чемпиона ОИ по спортивной гимнастике Василенко

Бывший спортсмен скончался в начале ноября на 44-м году жизни
Описание
© Мадина Эбзеева/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 8 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с чемпионом Олимпийских игр Дмитрием Василенко прошла на базе спортивной школы по гимнастике в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики. Рассказать о невосполнимой утрате для родных, близких и всей республики и проститься со спортсменом пришли члены семьи Василенко, спортивная общественность республики, представители властей региона, учащиеся школ и жители города, передает корр. ТАСС.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике скончался на 44-м году жизни. О смерти спортсмена стало известно 4 ноября.

"Мы никогда не хвастались. Мы просто гордились им и все", - сказала мать спортсмена Любовь Василенко.

На эту тему
Глава КЧР выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Василенко

Депутат парламента Карачаево-Черкессии Науруз Темрезов рассказал, что большинство юных спортсменов сомневается в своих возможностях, но такие личности как Василенко своим примером придают сил и уверенности молодому поколению. "Дмитрий Василенко был выдающимся спортсменом и примером для подражания для подрастающего поколения. Результат его трудов мы с вами знаем - это победа на Олимпийских играх, это очень почетно и значимо. Пусть будет больше таких людей, как он - тех, которые прославят свою малую Родину и страну на олимпийском пьедестале, он останется в нашей памяти сильным и волевым человеком", - сказал Темрезов .

"Дети на него смотрели восторженным взглядом"

"Наша школа станет первой именной спортивной школой в городе Черкесске, она будет носить имя первого олимпийского чемпиона из Карачаево-Черкесии Дмитрия Василенко. Это будет большая ответственность, и мы постараемся гордо пронести это имя через года. Здесь занимается более 500 детей, они знают о достижениях Василенко, что он был воспитанником нашей школы. Я помню их полные восторга взгляды, когда он приезжал к нам в 2008 году", - добавил директор спортивной школы по спортивной гимнастике города Черкесска Александр Джемакулов.

Похороны спортсмена по решению родных прошли в пригороде города Лион на юге Франции, где Василенко жил последние 18 лет. Первые годы после переезда он выступал за местный клуб, после чего стал тренером по спортивной гимнастике.

В 2008 году Василенко был диагностирован боковой амиотрофический склероз, вследствие которого его полностью парализовало. Данная болезнь является неизлечимой на данный момент, в среднем продолжительность жизни после обнаружения болезни составляет 3-5 лет. Василенко является победителем Олимпийских игр 1996 года в Атланте в командных соревнованиях. Также на его счету серебряная (1994) и бронзовая (1997) медали чемпионатов мира в команде.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияЛетние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Россиянин Морозов победил в общем зачете Кубка мира по плаванию
Пловец выиграл этот турнир третий раз в карьере
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС