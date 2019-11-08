В Карачаево-Черкесии почтили память чемпиона ОИ по спортивной гимнастике Василенко

"Мы никогда не хвастались. Мы просто гордились им и все", - сказала мать спортсмена Любовь Василенко.

ЧЕРКЕССК, 8 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с чемпионом Олимпийских игр Дмитрием Василенко прошла на базе спортивной школы по гимнастике в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики. Рассказать о невосполнимой утрате для родных, близких и всей республики и проститься со спортсменом пришли члены семьи Василенко, спортивная общественность республики, представители властей региона, учащиеся школ и жители города, передает корр. ТАСС.

Депутат парламента Карачаево-Черкессии Науруз Темрезов рассказал, что большинство юных спортсменов сомневается в своих возможностях, но такие личности как Василенко своим примером придают сил и уверенности молодому поколению. "Дмитрий Василенко был выдающимся спортсменом и примером для подражания для подрастающего поколения. Результат его трудов мы с вами знаем - это победа на Олимпийских играх, это очень почетно и значимо. Пусть будет больше таких людей, как он - тех, которые прославят свою малую Родину и страну на олимпийском пьедестале, он останется в нашей памяти сильным и волевым человеком", - сказал Темрезов .

"Дети на него смотрели восторженным взглядом"

"Наша школа станет первой именной спортивной школой в городе Черкесске, она будет носить имя первого олимпийского чемпиона из Карачаево-Черкесии Дмитрия Василенко. Это будет большая ответственность, и мы постараемся гордо пронести это имя через года. Здесь занимается более 500 детей, они знают о достижениях Василенко, что он был воспитанником нашей школы. Я помню их полные восторга взгляды, когда он приезжал к нам в 2008 году", - добавил директор спортивной школы по спортивной гимнастике города Черкесска Александр Джемакулов.

Похороны спортсмена по решению родных прошли в пригороде города Лион на юге Франции, где Василенко жил последние 18 лет. Первые годы после переезда он выступал за местный клуб, после чего стал тренером по спортивной гимнастике.

В 2008 году Василенко был диагностирован боковой амиотрофический склероз, вследствие которого его полностью парализовало. Данная болезнь является неизлечимой на данный момент, в среднем продолжительность жизни после обнаружения болезни составляет 3-5 лет. Василенко является победителем Олимпийских игр 1996 года в Атланте в командных соревнованиях. Также на его счету серебряная (1994) и бронзовая (1997) медали чемпионатов мира в команде.