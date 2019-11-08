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Футбол в Нидерландах

"Витесс" потерпел третье поражение подряд в чемпионате Нидерландов по футболу

Команда Леонида Слуцкого проиграла "Гронингену" со счетом 1:2

ТАСС, 9 ноября. "Витесс" под руководством российского тренера Леонида Слуцкого дома уступил "Гронингену" со счетом 1:2 в матче чемпионата Нидерландов по футболу.

В составе победителей дублем отметился Йоэль Асоро (13-я и 31-я минуты). У "Витесса" гол забил Брайан Линссен (49).

В турнирной таблице после 13 туров "Витесс" набрал 23 очка и занимает пятое место. Лидирует амстердамский "Аякс" (32 очка). "Гронинген" поднялся на шестую строчку (20 очков). "Витесс" потерпел третье поражение подряд в чемпионате Нидерландов. В предыдущих турах команда уступила на своем поле "Ден Хагу" со счетом 0:2 и в гостях "Эммену" (1:2).

В следующем туре "Витесс" в гостях сыграет со "Спартой" 24 ноября, "Гронинген" в этот же день примет "Фейенорд".

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в январе в тренерский штаб специалиста вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие. До этого Слуцкий работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия", возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды становился лучшим тренером года по версии РФС. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.

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Футбол в Нидерландах
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