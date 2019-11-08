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Футбол в России

Три матча в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу пройдут в субботу

"Рубин" в Казани сыграет с "Динамо", "Ростов" примет "Тамбов", а в Москве встретятся "Спартак" и "Крылья Советов"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Тремя матчами в субботу продолжится 16-й тур чемпионата России по футболу.

Матч "Рубин" - "Динамо" начнется в 14:00 мск и пройдет на Центральном стадионе в Казани. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В матче первого круга, перед которым был официально открыт реконструированный стадион в Петровском парке в Москве, "Динамо" потерпело поражение от казанцев со счетом 0:1.

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Игра станет первой для Кирилла Новикова в качестве главного тренера бело-голубых. После ухода с этого поста Дмитрия Хохлова в начале октября решением руководства Новиков стал исполняющим обязанности главного тренера, до этого руководив молодежным составом "Динамо".

С Новиковым "Динамо" в трех матчах одержало победу над ЦСКА (1:0) и дважды сыграло вничью (с "Краснодаром" и "Ахматом"). Причем против грозненцев бело-голубые спаслись от поражения лишь в добавленное время встречи. Пять очков в трех играх позволили бело-голубым выбраться из зоны прямого вылета, а победа в Казани поможет "Динамо" обойти "Рубин" в споре за 12-е место.

В Казани "Динамо" не смогут помочь удаленный в игре с "Ахматом" полузащитник Шарль Каборе и получивший четвертую желтую карточку нападающий Сильвестр Игбун, признанный лучшим игроком команды в сентябре.

"Рубин" не проигрывает в Российской премьер-лиге (РПЛ) пять матчей подряд, однако в последних трех играх казанцы не могут забить. В последний раз они одержали победу в начале октября, одолев "Тамбов" (2:1). Против "Динамо" команде не поможет полузащитник Игорь Коновалов из-за перебора желтых карточек, зато отбыл дисквалификацию защитник Константин Плиев.

Мелкадзе постарается забить "Ростову"

Во втором матче дня сыграют "Ростов" и "Тамбов", матч начнется в 16:30 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым из Москвы.

Ростовчане упустили возможность догнать "Зенит", упустив победу в Краснодаре при счете 0:2 и пропустив при этом оба мяча в добавленное время. Несмотря на то, что в субботу матч пройдет на родной арене и против аутсайдера, команда Валерия Карпина может столкнуться с проблемами при игре в атаке при дисквалификации двух ключевых центральных полузащитников. В игре с "Краснодаром" Ивелин Попов и Роман Еременко получили предупреждения и оба матч с "Тамбовом" пропустят.

Также из-за дисквалификации пропустит игру Дмитрий Чистяков - матч с "Тамбовом" станет первым в РПЛ в нынешнем сезоне, который пропустит 25-летний защитник.

"Тамбов" после ухода Александра Григоряна и назначения и. о. главного тренера Сергея Первушина одержал уже вторую победу, обыграв на выезде "Сочи". Обрел себя в команде перешедший летом из "Спартака" Георгий Мелкадзе, забивший четыре мяча в семи играх, в том числе и победный на сочинском "Фиште" неделю назад. Мелкадзе дважды отличился и в середине сентября в матче первого круга этих команд, который стал победным для "Тамбова". Против "Ростова" должен сыграть и полузащитник Валерий Чуперка, пропустивший матч с "Сочи".

Самарское испытание для Тедеско

"Спартак" и "Крылья Советов" сыграют в заключительном матче дня, начало - 19:00 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. На игре будет работать система видеоассистента рефери.

Эта игра станет пятой для пришедшего в середине октября главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, в активе которого две победы, ничья и поражение. При этом "Спартак" под его руководством обыграл "Локомотив" (3:0) и в Олимп - Кубке России "Ростов" (2:1), но не сумел выиграть у "Рубина" (0:0) и "Арсенала"(0:1).

"Спартаку" в предстоящем матче не поможет Илья Кутепов. 26-летний защитник после давних травм с сентября вернулся в основной состав, а в матче с "Арсеналом" получил травму задней поверхности бедра и выбыл из строя на несколько недель. В матче с "Арсеналом" "Спартаку" не хватало и Зелимхана Бакаева, который в игре с "Локомотивом" поучаствовал во всех трех голах, полузащитник вернется, отбыв дисквалификацию.

В первом круге в Самаре "Спартак" обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:1. Эта победа стала последней для предыдущего главного тренера красно-белых Олега Кононова, под руководством которого "Спартак" потерпел четыре поражения подряд, что обернулось отставкой. Победный гол в Самаре тогда забил Гус Тил, который не всегда попадает в основной состав.

"Крылья Советов" проведут третий матч после дисквалификации главного тренера Миодрага Божовича. За это время самарцы уступили "Зениту" (0:2) и сыграли вничью с "Рубином" (0:0). В Москве гостям не поможет из-за перебора желтых карточек центральный защитник Никита Чернов, который после перехода из ЦСКА стал одним из основных игроков обороны "Крыльев Советов".

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