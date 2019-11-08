Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата пройдет в субботу в Москве

Главным поединком субботнего вечера станет бой в полулегком весе между россиянином Забитом Магомедшариповым и американцем Кэлвином Каттаром. Изначально данный бой должен был состояться в американском Бостоне несколькими месяцами ранее, однако был перенесен.

Дебютный для России турнир организации прошел в 2018 году в московском спорткомплексе "Олимпийский", затем соревнования весной нынешнего года принял Санкт-Петербург.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) состоится в субботу на арене в "Парке Легенд" в Москве. Мероприятие станет уже третьим в России в истории UFC.

Бой Магомедшарипов - Каттар будет состоять из трех раундов, несмотря на то, что он будет главным на турнире. В пятницу бойцы прошли взвешивание и вошли в весовую категорию в преддверии поединка.

В активе 28-летнего Магомедшарипова 17 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА). В UFC на счету спортсмена пять поединков, во всех он одерживал победы. Последний бой россиянин провел 3 марта, в котором победил американца Джереми Стивенса единогласным решением судей.

31-летний Каттар провел 23 боя, в 20 из которых одержал победы, потерпев три поражения. В последнем поединке, который прошел в июне, американец победил соотечественника Рикардо Ламаса.

Новый соперник Волкова и брат Хабиба

Изначально московский турнир должен был возглавить бой тяжеловесов россиянина Александра Волкова и бразильца Жуниора Дос Сантоса, однако Дос Сантос выбыл из-за инфекции в ноге. Бразильца заменил бывший игрок в американский футбол Грэг Харди, последний поединок Харди провел менее месяца назад, а результат был отменен. UFC пересмотрел результат из-за того, что американский боец пользовался ингалятором между раундами, несмотря на запрет.

В Москве проведет свой дебютный бой и двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова - Абубакар. Его соперником станет немец Давид Завада, выступающий с одной почкой. Как Завада заявил ТАСС, он не испытывает в связи с этим проблем.

Абубакару Нурмагомедову давно прочили подписание контракта с UFC, однако дисквалификация после потасовки с командой Конора Макгрегора не позволяла это обсуждать ранее.

Всего в рамках турнира пройдут 13 поединков.