Бетмэн: перерыв на Олимпийские игры оказывает разрушительное влияние на сезон НХЛ

СТОКГОЛЬМ, 9 ноября. /ТАСС/. Вынужденный перерыв в середине регулярного чемпионата, связанный с участием игроков в Олимпийских играх, несет разрушительный эффект для сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал комиссар НХЛ Гэри Бетмэн, слова которого приводит телеканал Sportsnet.

Олимпиады с участием игроков НХЛ проходили с 1998 по 2014 год, во время проведения Олимпийских игр НХЛ вынуждена была прерывать регулярный чемпионат на срок от двух до трех недель. Лига отказалась приостанавливать чемпионат на время Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Победителем мужского хоккейного турнира Игр-2018 стали россияне.

"Думаю, что поездка на Олимпиаду - это вызов для нас. Я знаю, что игроки любят представлять свои страны, знаю, что некоторые любят перерыв в середине сезона. Но мы считаем, что перерыв на Олимпиаду является невероятно разрушительным для нашего сезона", - сказал Беттмэн.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в Пекине в 2022 году с 4 по 20 февраля.