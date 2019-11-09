"Голден Стэйт" проиграл "Миннесоте" в матче НБА, Расселл набрал 52 очка

ТАСС, 9 ноября. "Голден Стэйт" уступил "Миннесоте" со счетом 119:125 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Голден Стэйта" Д'Анджело Расселл, набравший 52 очка. В составе победителей самым результативным стал форвард Эндрю Уиггинс (42).
"Голден Стэйт" потерпел второе поражение подряд, клуб занимает предпоследнее, 14-е место в таблице Западной конференции, имея в активе 2 победы в девяти матчах. "Миннесота" одержала пятую победу в восьми играх.
В следующем матче 10 ноября "Голден Стэйт" в гостях встретится с "Оклахомой", "Миннесота" примет "Денвер".
Результаты других матчей дня:
- "Вашингтон" - "Кливленд" - 100:113;
- "Индиана" - "Детройт" - 112:106;
- "Орландо" - "Мемфис" - 118:86;
- "Атланта" - "Сакраменто" - 109:121;
- "Нью-Орлеан" - "Торонто" - 104:122;
- "Даллас" - "Нью-Йорк" - 102:106.