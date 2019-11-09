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НБА

"Голден Стэйт" проиграл "Миннесоте" в матче НБА, Расселл набрал 52 очка

Встреча завершилась в овертайме со счетом 125:119 в пользу "Миннесоты"
Атакующий защитник клуба "Голден Стэйт" Д'Анджело Расселл AP Photo/Jeff Chiu
Описание
Атакующий защитник клуба "Голден Стэйт" Д'Анджело Расселл
© AP Photo/Jeff Chiu

ТАСС, 9 ноября. "Голден Стэйт" уступил "Миннесоте" со счетом 119:125 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Голден Стэйта" Д'Анджело Расселл, набравший 52 очка. В составе победителей самым результативным стал форвард Эндрю Уиггинс (42).

"Голден Стэйт" потерпел второе поражение подряд, клуб занимает предпоследнее, 14-е место в таблице Западной конференции, имея в активе 2 победы в девяти матчах. "Миннесота" одержала пятую победу в восьми играх.

В следующем матче 10 ноября "Голден Стэйт" в гостях встретится с "Оклахомой", "Миннесота" примет "Денвер".

Результаты других матчей дня:

  • "Вашингтон" - "Кливленд" - 100:113;
  • "Индиана" - "Детройт" - 112:106;
  • "Орландо" - "Мемфис" - 118:86;
  • "Атланта" - "Сакраменто" - 109:121;
  • "Нью-Орлеан" - "Торонто" - 104:122;
  • "Даллас" - "Нью-Йорк" - 102:106.
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