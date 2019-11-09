Китайский фигурист Боян Цзинь выиграл домашний этап Гран-при

ЧУНЦИН /Китай/, 9 ноября. /ТАСС/. Китайский фигурист Боян Цзинь занял первое место на четвертом в сезоне этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в китайском Чунцине.

По сумме двух программ 22-летний китайский фигурист получил 261,53 балла (85,43 - короткая программа, 176,10 - произвольная). Второе место занял его соотечественник Янь Хань (249,45; 86,46 + 162,99), третье - итальянец Маттео Риццо (241,88; 81,72 + 160,16). 21-летний россиянин Андрей Лазукин занял 10-е место, набрав 210,01 балла (74,31 + 135,70).

Боян Цзинь является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017), китайский фигурист впервые в карьере одержал победу на этапе Гран-при.

Лазукин является бронзовым призером командного чемпионата мира (2019). Также он одержал победу в финале Кубка России (2019), дважды становился третьим в этом соревновании (2014, 2015). На втором этапе Гран-при текущего сезона в Канаде Лазукин стал восьмым.

Соревновательная часть этапа Гран-при в Чунцине завершится позднее в субботу произвольной программой у спортивных пар. Этап Гран-при в Чунцине закончится в воскресенье показательными выступлениями. Серия Гран-при состоит из шести этапов и финала, пятый этап пройдет в Москве 15-17 ноября, шестой - в Японии 23-25 ноября, финал - в Италии 5-8 декабря.