Гол Головина принес "Монако" победу над "Дижоном" в матче чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 9 ноября. "Монако" одержал победу над "Дижоном" со счетом 1:0 в домашнем матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.

Мяч на 42-й минуте забил полузащитник сборной России Александр Головин. Бывший футболист ЦСКА провел на поле весь матч, а на 50-й минуте получил желтую карточку. В текущем сезоне на счету Головина три гола и две результативные передачи в 11 матчах чемпионата Франции.

В турнирной таблице "Монако" занимает восьмое место, набрав 18 очков, "Дижон" с 12 очками идет 19-м.

В следующем туре "Монако" 24 ноября в гостях сыграет с "Бордо", "Дижон" 23 ноября примет "Ренн".

Результаты других матчей игрового дня: