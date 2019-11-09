Гол Головина принес "Монако" победу над "Дижоном" в матче чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 9 ноября. "Монако" одержал победу над "Дижоном" со счетом 1:0 в домашнем матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.
Superbe but de Golovin sur un service parfait d'Islam Slimani pic.twitter.com/YI5c4TxLb2— MuneClub Vidéos ⚪ (@MUNECLUBVIDEO) November 9, 2019
Мяч на 42-й минуте забил полузащитник сборной России Александр Головин. Бывший футболист ЦСКА провел на поле весь матч, а на 50-й минуте получил желтую карточку. В текущем сезоне на счету Головина три гола и две результативные передачи в 11 матчах чемпионата Франции.
В турнирной таблице "Монако" занимает восьмое место, набрав 18 очков, "Дижон" с 12 очками идет 19-м.
В следующем туре "Монако" 24 ноября в гостях сыграет с "Бордо", "Дижон" 23 ноября примет "Ренн".
Результаты других матчей игрового дня:
- "Брест" - ПСЖ - 1:2;
- "Лилль" - "Мец" - 0:0;
- "Реймс" - "Анже" - 0:0;
- "Страсбур" - "Ним" - 4:1.