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Летние неолимпийские виды спорта

Сборная России по самбо завоевала 20 золотых медалей на чемпионате мира

Чемпионат мира по самбо завершился в Южной Корее
Артем Геодакян/ТАСС
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

ЧХОНДЖУ /Южная Корея/, 10 ноября. /ТАСС/. Россияне стали обладателями 20 золотых наград по итогам чемпионата мира по самбо и заняли первое место в общем зачете турнира, который прошел в южнокорейском Чхонджу.

Всего по итогам турнира россияне завоевали 25 из 27 комплектов наград: 20 золотых, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Второе место заняла команда Монголии (2-1-8), третье - команда Украины (2-0-4).

В заключительный день россияне завоевали шесть золотых и две бронзовые медали. В мужском самбо победил Арам Григорян (весовая категория до 82 кг), в женском - Татьяна Казенюк (до 56 кг) и Марина Мохнаткина (до 68 кг), в боевом самбо - Магомед Магомедов (до 90 кг), Степан Кобенов (до 68 кг) и Родион Асканаков (до 52 кг). Бронзовые медали завоевали Мария Шекерова (свыше 80 кг) и Андрей Волков (свыше 100 кг).

Самбо - неолимпийский вид спорта, 30 октября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о временном признании самбо.

На чемпионате мира 2018 года российская команда завоевала 15 золотых, четыре серебряные и пять бронзовых наград, выиграв общекомандный зачет.

Следующий чемпионат мира пройдет в Ашхабаде в ноябре 2020 года.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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