Российские хоккеисты не получили индивидуальных призов на Кубке Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России не попали в список лучших игроков в каждом амплуа по итогам первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Список лучших игроков оргкомитет турнира предоставил ТАСС.

Сборная России по итогам турнира заняла третье место, набрав два очка. Российские хоккеисты проиграли финнам (3:4), обыграли шведов (5:4 по буллитам) и уступили чехам (0:3). Первое место заняла команда Чехии.

Лучшим вратарем турнира стал чех Роман Вилль, пропустивший в двух матчах одну шайбу. Лучшим защитником стал игрок сборной Финляндии Микко Лехтонен (1 гол + 1 результативная передача), лучшим форвардом - чех Ян Коварж (2+0).

В составе сборной России самыми результативными игроками стали Дамир Жафяров (1+2), Кирилл Семенов (1+2) и Антон Бурдасов (0+3).

Кубок Карьяла проходил с 7 по 10 ноября на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки.