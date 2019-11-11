Туктамышева согласна с мнением Мишина о проблемах с выходом в финал Гран-при

ЧУНЦИН /Китай/, 11 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева согласна с мнением своего тренера Алексея Мишина о том, что мировая общественность не хочет видеть подавляющего количества россиянок в финале Гран-при. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

В субботу завершился этап Гран-при в китайском Чунцине. Туктамышева, которая шла четвертой после короткой программы, практически не допустила ошибок в произвольной, но судьи оценили россиянку на 209,10 балла, что позволило ей занять лишь третье место, второй стала японка Сатоко Мияхара. Так как на предыдущем для себя этапе Гран-при Туктамышева тоже стала третьей, ее шансы пробиться в финал серии сведены к минимуму. После окончания соревнований Мишин в беседе с ТАСС высказал предположение, что такой результат Туктамышевой мог быть вызван нежеланием видеть большое количество российских фигуристок в финале серии.

"Не знаю, но Алексею Николаевичу, конечно, виднее, - сказала 22-летняя фигуристка. - Я думаю, что с его словами можно согласиться. Как спортсмен я не могу предъявлять претензии судьям. Но могу отметить, что Алексей Николаевич не скажет чего-то, что не является таковым".

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в Турине. На текущий момент известна лишь одна участница итогового турнира серии - ей стала другая россиянка Анна Щербакова. Также хорошие шансы на выход в финал имеют другие российские фигуристки Александра Трусова (победа на этапе в Канаде), Алена Косторная и Алина Загитова (золотая и серебряная медаль на этапе во Франции). Всего в финале Гран-при выступят шесть сильнейших фигуристок планеты.