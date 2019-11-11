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Евро-2020

Море, солнце, футбол. Сборная России в Сочи начала подготовку к заключительным матчам года

16 ноября подопечные Станислава Черчесова в Петербурге сыграют с бельгийцами, а 19 ноября на выезде встретятся с командой Сан-Марино
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Описание
Игроки сборной России по футболу
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Капитан сборной Артем Дзюба
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Игрок сборной России по футболу Александр Головин с болельщиками
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Игрок сборной России Магомед Оздоев с болельщиками
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Магомед Оздоев
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Артем Дзюба с болельщиками сборной России
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Игрок сборной России Далер Кузяев
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 11 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу провела первую тренировку в рамках подготовки к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино, которые станут для команды Станислава Черчесова последними в 2019 году. Россияне проведут в Сочи четыре дня и будут тренироваться на стадионе им. Славы Метревели.

В предыдущий раз игроки сборной России тренировались в Сочи в октябре 2018 года перед встречей с командой Турции в рамках Лиги наций. Тогда матч в столице зимних Олимпийских игр 2014 года завершился победой россиян со счетом 2:0. Спустя год национальная команда вернулась в Сочи.

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Традиционно команда России проводит предматчевые сборы на базе в подмосковном Новогорске, решение же о переносе сборов в Сочи было принято из-за погодных условий в Подмосковье - в ноябре температура в столичном регионе стремительно падает к нулю, а в Сочи только наступает осень. Днем воздух в Сочи прогревается до 22 градусов, некоторые люди купаются в море, на небе ни облака, а дождя не предвидится ближайшую неделю. Выбор в пользу Сочи был очевиден.

Игроки сборной прилетели в воскресенье поздно вечером, многие футболисты летели с матчей за свои клубы в национальных чемпионатах. Игроки московского "Локомотива" Маринато Гилерме, Рифат Жемалетдинов и Алексей Миранчук, а также защитник "Краснодара" Сергей Петров прибыли в расположение команды уже совсем поздней ночью. Местом проживания сборной России был выбран отель, находящийся поблизости от стадиона им. Метревели.

Заслуженный мастер спорта СССР Слава Метревели начинал свое восхождение к футбольным вершинам в сочинском "Спартаке". За время своей карьеры он дважды стал чемпионом СССР - в составе московского "Торпедо" в 1960 году, а также в составе "Динамо" из Тбилиси в 1964-м. Метревели со сборной СССР завоевал золотые медали первого в истории чемпионата Европы в 1960 году. Метревели скончался в январе 1998-го в возрасте 61 года, в декабре 2014-го на стадионе в Сочи был открыт памятник именитому советскому футболисту.

Ажиотаж на первой тренировке

Первую тренировку руководство сборной решило сделать открытой не только для представителей СМИ, но и для зрителей. Среди них были игроки детских уличных команд, которых специально пригласила сборная России. За час до начала тренировочного процесса трибуны стадиона были практически заполнены, дети и юноши стояли возле выхода из подтрибунного помещения и ждали своих кумиров.

Первым на поле по традиции появился Черчесов, которого встретили громкими аплодисментами, юные болельщики сборной России огромной толпой ринулись к ограждению попросить автограф, но наставник национальной команды деликатно отказался. Следом за главным тренером на тренировку выходили футболисты, особых оваций был удостоен капитан Артем Дзюба.

Тренировка проходила в облегченном режиме, так как футболистам необходимо было дать день на восстановление. Тревожным звонком стал уход с тренировки полузащитника "Монако" Александра Головина, который практически сразу после начала направился в подтрибунное помещение, в СМИ появилась информация о том, что он может пропустить игру с бельгийцами. Головину не удалось миновать болельщиков сборной России, которые в большом количестве хотели взять автограф, хавбек никому не отказал.

Спустя 30 минут полузащитник петербургского "Зенита" Магомед Оздоев покинул тренировку, о состоянии его здоровья пока нет информации. Оздоев также не обделил болельщиков своим вниманием, постаравшись каждому уделить время для общения и фотографий. После тренировки Дзюба подарил свою футболку тяжело больной девочке в инвалидной коляске.

Последними тренировочный процесс покинули вратари сборной России Маринато Гилерме, Сослан Джанаев и Антон Шунин.

"Боевой настрой"

После тренировки Черчесов пообщался с журналистами, специалист заявил, что состояние футболистов станет понятно во вторник. "Шансы на игру с Бельгией оценивать не будем, потому что нам надо подготовиться, оценить свои возможности. Мы играем дома, против сильного соперника, главное - правильно подготовиться", - заявил Черчесов, отметив хорошее состояние газона на стадионе им. Метревели.

Со словами своего наставника согласились игроки сборной России, которые также ответили на несколько вопросов журналистов. Отвечая на вопрос ТАСС о главных качествах бельгийских футболистов, полузащитник Далер Кузяев заявил, что козырями сборной Бельгии являются хорошие исполнители, быстрота принятия решений и высокая скорость. Однако хавбек подчеркнул, что игроки сборной России не боятся своего соперника: "Нам будет очень тяжело против бельгийцев, но обыграть их реально". Также Кузяев выделил сильные стороны российской команды, которыми являются сила духа, характер, желание биться на каждом участке поля и дисциплина.

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"Настроение отличное, физическое состояние тоже хорошее, мы работаем, готовимся к матчу, у нас боевой настрой, все готовы сыграть", - согласился с напарником по команде Жемалетдинов.

После этого сборная покинула стадион и отправилась к отелю, где футболистов ждали несколько болельщиков.

Огромный ажиотаж вокруг приезда сборной России говорит о том, что возвращение национальной команды в Сочи ждали давно. Остается надеется, что благоприятная погода и любовь местных болельщиков даст положительный заряд эмоций подопечным Черчесова, а игрокам удастся добиться победы в оставшихся матчах отборочного раунда чемпионата Европы. Заключительной встречей станет игра со сборной Сан-Марино 19 ноября.

После победы в матче с командой Кипра (5:0), который прошел 13 октября в Никосии, сборная России досрочно гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы. После восьми игр россияне занимают второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

Теги
Черчесов, Станислав СаламовичЕвро-2020
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