Медведев проиграл Циципасу в матче Итогового турнира АТР

ТАСС, 11 ноября. Россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $9 млн.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу 21-летнего грека, который посеян на турнире под шестым номером, 23-летний Медведев имеет четвертый номер посева. Спортсмены провели шестой очный матч, Циципас впервые одержал победу над россиянином. В предыдущий раз они встречались в октябре в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Шанхае, тогда Медведев одержал победу со счетом 7:6 (7:5), 7:5, в итоге выиграв титул.

Оба спортсмена играют в группе Андре Агасси, где также выступает испанец Рафаэль Надаль и Александр Зверев из Германии, которые проведут очный матч позднее в понедельник. В группе Бьорна Борга выступают серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим, швейцарец Роджер Федерер и итальянец Маттео Берреттини. В следующем матче Медведев сыграет со Зверевым 13 ноября.

Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP, он одержал семь побед на турнирах АТР в карьере. В нынешнем сезоне россиянин выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии "Мастерс" в Цинциннати (штат Огайо, США) и Шанхае (Китай), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, где в пяти сетах уступил Надалю. Кроме того, он выходил в финал на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, приняв участие в девяти финалах текущего сезона (лучший результат в мире).

Циципас в рейтинге ATP идет шестым, на его счету три победы на турнирах ассоциации. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом грека является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2019 года.

Итоговой турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший американцу Питу Сампрасу. Итоговый турнир в Лондоне завершится 17 ноября.