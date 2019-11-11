Грищук сыграл вничью в первой партии полуфинала этапа Гран-при FIDE в Германии

ТАСС, 11 ноября. Российский гроссмейстер Александр Грищук черными фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в первой партии полуфинала третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в немецком Гамбурге.

В другом полуфинале россиянин Даниил Дубов и поляк Ян-Кшиштоф Дуда также разошлись миром в первой партии, Дубов играл черными. Вторые партии пройдут во вторник.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Первый этап прошел в середине мая в Москве и завершился победой россиянина Яна Непомнящего. Второй этап состоялся в июле в Риге, победил азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Четвертый этап пройдет в Тель-Авиве с 10 по 24 декабря. Всего в серии принимает участие 21 шахматист, каждый из которых сыграет на трех этапах.

Этап Гран-при в Гамбурге завершится 16 или 17 ноября (в случае тай-брейка).