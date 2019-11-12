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Евро-2020

Футболист сборной Англии Стерлинг не сыграет с черногорцами из-за конфликта с Гомесом

Игрок "Манчестер Сити" повздорил с футболистом "Ливерпуля" во время сбора национальной команды
Рахим Стерлинг AP Photo/Rui Vieira
Описание
Рахим Стерлинг
© AP Photo/Rui Vieira

ТАСС, 12 ноября. Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг исключен из состава сборной Англии на предстоящий матч с черногорцами из-за конфликта с защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом во время сбора национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба сборной Англии.

В понедельник команда Англии собралась для подготовки к матчу отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Черногории, который пройдет 14 ноября. В воскресенье "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 3:1 в матче 12-го тура чемпионата Англии.

В сообщении пресс-службы сборной Англии отмечается, что Стерлинг устроил беспорядки в частной зоне тренировочной базы, в связи с чем было принято решение исключить его из состава на предстоящий матч. При этом футболист останется в официальной заявке команды на игру. По информации британских СМИ, Стерлинг повздорил с Гомесом.

"Одна из наших главных задач заключается в том, чтобы исключить клубное соперничество в сборной, - сказал главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт. - К сожалению, эмоции вчерашней игры еще не улеглись. Думаю, что мы поступили правильно, приняв такое решение. Теперь нам важно сосредоточиться на предстоящей игре".

Сборная Англии после шести матчей занимает первое место в отборочной группе А, имея в активе 15 очков. В заключительной игре отборочного этапа англичане 17 ноября сыграют с командой Косова.

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Евро-2020
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