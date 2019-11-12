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Допинг в спорте

Колобков провел заседание группы по координации работы ведомств по предотвращению допинга

Основной темой мероприятия стало совершенствование нормативно-правовой базы по части регламентации борьбы с допингом
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 12 ноября. Министр спорта РФ Павел Колобков провел заседание рабочей группы по обеспечению межведомственной координации работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта.

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Заседание прошло в Министерстве спорта во вторник. В мероприятии приняли участие представители Министерства внутренних дел РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Федерального медико-биологического агентства и Научно-экспертного центра спортивного права Университета имени О.Е. Кутафина.

"В конце октября в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась седьмая сессия конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, - сказал Колобков. - На конференции был заслушан доклад об итогах реализации Россией рекомендаций независимых экспертов ЮНЕСКО в части совершенствования механизмов борьбы с допингом в спорте. В соответствии с рекомендациями в России были приняты меры по гармонизации нормативной правовой базы, усилена работа с общероссийскими спортивными федерациями и региональными организациями в сфере спорта, налажена система реализации образовательных мероприятий, проведенная работа была оценена положительно, нас поблагодарили за нее. Я хочу отметить, что продвинуться вперед нам удалось именно за счет совместных усилий всех участвовавших в этом процессе органов исполнительной власти и организаций".

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"Также активно обсуждался вопрос принятия документа о дисциплинарных мерах за несоблюдение Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, проект которого предполагал введение новых механизмов мониторинга и наложения санкций на подписантов конвенции, - добавил министр спорта РФ. - Большинство стран выступили за то, чтобы отложить принятие документа и доработать его. Мы будем принимать непосредственное участие в разработке этого документа вместе с действующей рабочей группой".

Основной темой мероприятия стало совершенствование нормативно-правовой базы по части регламентации борьбы с допингом. Специалист РУСАДА представил доклад об основных изменениях в списке запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства, который вступит в силу с 1 января 2020 года.

Также на заседании обсуждался проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", в котором устанавливаются ограничения для лиц, дисквалифицированных за нарушение антидопинговых правил, в частности, лишения их права работать в сфере физической культуры и спорта в течение всего периода дисквалификации и обсудить. Кроме того, был рассмотрен вопрос о мерах по нераспространению допинга.

Теги
ДопингКолобков, Павел Анатольевич
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