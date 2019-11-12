Колобков провел заседание группы по координации работы ведомств по предотвращению допинга

ТАСС, 12 ноября. Министр спорта РФ Павел Колобков провел заседание рабочей группы по обеспечению межведомственной координации работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта.

Заседание прошло в Министерстве спорта во вторник. В мероприятии приняли участие представители Министерства внутренних дел РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Федерального медико-биологического агентства и Научно-экспертного центра спортивного права Университета имени О.Е. Кутафина. "В конце октября в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась седьмая сессия конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, - сказал Колобков. - На конференции был заслушан доклад об итогах реализации Россией рекомендаций независимых экспертов ЮНЕСКО в части совершенствования механизмов борьбы с допингом в спорте. В соответствии с рекомендациями в России были приняты меры по гармонизации нормативной правовой базы, усилена работа с общероссийскими спортивными федерациями и региональными организациями в сфере спорта, налажена система реализации образовательных мероприятий, проведенная работа была оценена положительно, нас поблагодарили за нее. Я хочу отметить, что продвинуться вперед нам удалось именно за счет совместных усилий всех участвовавших в этом процессе органов исполнительной власти и организаций".

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