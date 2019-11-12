Ласицкене не вошла в список финалистов на звание легкоатлетки года по версии IAAF

Ласицкене вошла в расширенный список из 11 атлеток, опубликованный в октябре, но не попала в список пяти финалисток. На звание легкоатлетки года продолжают претендовать ямайская спортсменка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (100 м, эстафета 4 по 100 м), голландка Сифан Хассан (1500 м, 10000 м), Бриджит Косгей (марафон), американка Далайла Мухаммад (400 м c барьерами, эстафета 4 по 400 м) и венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас (тройной прыжок). Все спортсменки, кроме Косгей, стали победительницами чемпионата мира 2019 года, Косгей установила мировой рекорд на Чикагском марафоне, Мухаммад побила мировой рекорд в дистанции 400 м с барьерами.

В финальный список у мужчин вошли представитель Уганды Джошуа Чептегеи (бег на 10 000 м), американец Сэм Кендрикс (прыжки с шестом), американец Ноа Лайлс (бег на 200 м, эстафета 4 по 100 м), норвежец Карстен Вархольм (бег на 400 м с барьерами), кениец Элиуд Кипчоге (марафон). Все претенденты на звание лучшего легкоатлета, помимо Кипчоге, завоевали золотые медали на чемпионате мира - 2019 в Дохе. Кипчоге одержал победу на Лондонском марафоне, а также стал первым в истории спортсменом, которому удалось пробежать марафонскую дистанцию менее чем за два часа (1:59.40,2), но этот рекорд является неофициальным, поскольку соревнования в Вене проводились не под эгидой IAAF. В прошлом году у женщин лучшей у женщин была признана колумбийка Катрин Ибаргуэн (тройный прыжок), у мужчин - Кипчоге.