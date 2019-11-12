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КХЛ

"Металлург" одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв "Трактор"

"Трактор" потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах

ТАСС, 12 ноября. Магнитогорский "Металлург" со счетом 5:2 обыграл челябинский "Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей дублем отметился Богдан Потехин (27-я и 51-я минуты), по одной шайбе забросили Егор Яковлев (11-я минута), Алексей Береглазов (27) и Деннис Расмуссен (44), у "Трактора" отличились Ессе Виртанен (15) и Никита Щербак (57). Для Владимира Юрзинова - младшего этот матч стал первым на посту главного тренера "Трактора", на котором он сменил Петериса Скудру 2 ноября.

Голкипер "Металлурга" Василий Кошечкин одержал 250-ю победу в регулярных чемпионатах лиги, в КХЛ, помимо магнитогорского клуба, он выступал за тольяттинскую "Ладу" и череповецкую "Северсталь". "Металлург" одержал четвертую победу подряд в лиге, в последний раз клуб из Магнитогорска проигрывал новосибирской "Сибири" 27 октября в гостях (2:3 ОТ). "Трактор" в последних пяти матчах потерпел четвертое поражение.

В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" поднялся на пятую позицию, набрав в 27 матчах 31 очко, "Трактор" идет 11-м, имея в активе 22 очка в 28 матчах. В следующей игре "Металлург" примет на своей арене "Сочи" 15 ноября, челябинский клуб днем ранее в Казани сыграет с местным "Ак Барсом".

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