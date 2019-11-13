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ЧМ по самбо

Голодец встретилась с победителями чемпионата мира по самбо

На турнире в южнокорейском Чхонджу россияне завоевали 20 золотых наград
Описание
© Андрей Карташов/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец встретилась с победителями чемпионата мира по самбо и боевому самбо. Встреча прошла на БСА "Лужники" в рамках заседания оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных 80-летию самбо.

Россияне стали обладателями 20 золотых наград по итогам чемпионата мира, который завершился 10 ноября. Российские самбисты заняли первое место в общем зачете турнира, который прошел в южнокорейском Чхонджу.

"20 золотых медалей - это очень убедительная, красивая победа. Самбо - это особенный для нас вид спорта, наша философия, не просто спорт, а способность защитить слабого. Эта философия должна нестись в школы, распространяться. Призываю вас к тому, чтобы свои навыки и знания вы несли в массы, несли людям", - сказала Голодец.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаЧМ по самбо
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