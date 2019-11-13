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Летние неолимпийские виды спорта

Уроки самбо будут ежеквартально проводиться в рамках программы "Самбо в школе"

15 ноября состоится Всероссийский урок самбо в формате вебинара

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Уроки самбо будут проходить каждый квартал в рамках программы популяризации вида спорта в школах. Об этом журналистам рассказала вице-премьер РФ Ольга Голодец по итогам заседания оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных 80-летию самбо.

В ходе заседания Голодец встретилась с победителями чемпионата мира по самбо и боевому самбо, проходившего на прошлой неделе в южнокорейском Чхонджу.

"15 ноября состоится Всероссийский урок самбо в формате вебинара. В рамках урока школьникам будет рассказана история самбо, после трансляции урок будет опубликован в интернете. Проведение аналогичных уроков будет проводиться ежеквартально в рамках программы "Самбо в школе", - сказала Голодец.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаЛетние неолимпийские виды спорта
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