Уроки самбо будут ежеквартально проводиться в рамках программы "Самбо в школе"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Уроки самбо будут проходить каждый квартал в рамках программы популяризации вида спорта в школах. Об этом журналистам рассказала вице-премьер РФ Ольга Голодец по итогам заседания оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных 80-летию самбо.

В ходе заседания Голодец встретилась с победителями чемпионата мира по самбо и боевому самбо, проходившего на прошлой неделе в южнокорейском Чхонджу.

"15 ноября состоится Всероссийский урок самбо в формате вебинара. В рамках урока школьникам будет рассказана история самбо, после трансляции урок будет опубликован в интернете. Проведение аналогичных уроков будет проводиться ежеквартально в рамках программы "Самбо в школе", - сказала Голодец.