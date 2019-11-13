Ковалев: самые лучшие баскетболистки страны вошли в состав сборной РФ на матч с боснийками

ОРЕНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Сильнейшие игроки страны вошли в состав женской сборной России по баскетболу, которая в Оренбурге готовится к первому отборочному матчу чемпионата Европы 2021 года. Об этом журналистам в среду заявил главный тренер команды Александр Ковалев.

Встреча со сборной Боснии и Герцеговины пройдет в Оренбурге 14 ноября и станет первой для Ковалева в новом статусе, он возглавил тренерский штаб сборной России 8 октября.

"В состав сборной на завтрашнюю игру вошли пять игроков "Надежды" [Оренбург]. Последняя тренировка [проходит сейчас], кто как себя проявит, тот и попадет в состав 12 [игроков, заявленных на матч]. Я считаю, что на сегодняшний день, это позиция не только моя, но и всего тренерского штаба, собраны 14 игроков - самые сильные сейчас по России. К сожалению, была травмирована за день до первого сбора, первой тренировки Раиса Мусина, она должна быть пятнадцатой, но она вместе с нами душой и сердцем, поддерживает нас и будет переживать за нас", - сказал Ковалев.

Тренер отметил, что все игроки готовы к предстоящей встрече и проведут игру с полной самоотдачей. При этом команду Боснии и Герцеговины он назвал серьезным соперником.

"Есть один натурализованный игрок - Джонс, она доставит нам много хлопот, но мы к этому готовимся. Есть два-три игрока периметра с трехочковым броском, с активным проходом. Мы просто должны быть сильнее, мы играем дома и с хорошим позитивным настроением должны завтра закончить эту игру", - считает Ковалев.

В состав сборной России изначально вошли 15 спортсменок: защитники Наталья Жедик ("Динамо", Курск), Елизавета Комарова (МБА, Москва), Ксения Левченко ("Спарта энд К", Видное), Анна Лешковцева (МБА), Карина Низамова ("Надежда", Оренбург); форварды Татьяна Видмер ("Динамо" К), Анна Зайцева ("Ростов-Дон", Ростов-на-Дону), Анастасия Логунова (МБА), Раиса Мусина (УГМК, Екатеринбург), Дарья Намок, Ксения Тихоненко, Анастасия Шилова (все - "Надежда"); центровые Наталья Анойкина ("Динамо" К), Мария Вадеева (УГМК), Альбина Ражева ("Надежда").