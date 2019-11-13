Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по баскетболу

Ковалев: самые лучшие баскетболистки страны вошли в состав сборной РФ на матч с боснийками

Встреча квалификации чемпионата Европы 2021 года со сборной Боснии и Герцеговины пройдет в Оренбурге 14 ноября

ОРЕНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Сильнейшие игроки страны вошли в состав женской сборной России по баскетболу, которая в Оренбурге готовится к первому отборочному матчу чемпионата Европы 2021 года. Об этом журналистам в среду заявил главный тренер команды Александр Ковалев.

Встреча со сборной Боснии и Герцеговины пройдет в Оренбурге 14 ноября и станет первой для Ковалева в новом статусе, он возглавил тренерский штаб сборной России 8 октября.

"В состав сборной на завтрашнюю игру вошли пять игроков "Надежды" [Оренбург]. Последняя тренировка [проходит сейчас], кто как себя проявит, тот и попадет в состав 12 [игроков, заявленных на матч]. Я считаю, что на сегодняшний день, это позиция не только моя, но и всего тренерского штаба, собраны 14 игроков - самые сильные сейчас по России. К сожалению, была травмирована за день до первого сбора, первой тренировки Раиса Мусина, она должна быть пятнадцатой, но она вместе с нами душой и сердцем, поддерживает нас и будет переживать за нас", - сказал Ковалев.

Тренер отметил, что все игроки готовы к предстоящей встрече и проведут игру с полной самоотдачей. При этом команду Боснии и Герцеговины он назвал серьезным соперником.

"Есть один натурализованный игрок - Джонс, она доставит нам много хлопот, но мы к этому готовимся. Есть два-три игрока периметра с трехочковым броском, с активным проходом. Мы просто должны быть сильнее, мы играем дома и с хорошим позитивным настроением должны завтра закончить эту игру", - считает Ковалев.

В состав сборной России изначально вошли 15 спортсменок: защитники Наталья Жедик ("Динамо", Курск), Елизавета Комарова (МБА, Москва), Ксения Левченко ("Спарта энд К", Видное), Анна Лешковцева (МБА), Карина Низамова ("Надежда", Оренбург); форварды Татьяна Видмер ("Динамо" К), Анна Зайцева ("Ростов-Дон", Ростов-на-Дону), Анастасия Логунова (МБА), Раиса Мусина (УГМК, Екатеринбург), Дарья Намок, Ксения Тихоненко, Анастасия Шилова (все - "Надежда"); центровые Наталья Анойкина ("Динамо" К), Мария Вадеева (УГМК), Альбина Ражева ("Надежда").

Реклама на ТАСС
Итоговый турнир ATP
Тарпищев: Медведев способен победить Зверева на Итоговом турнире АТР
Россиянин в первых двух турах уступил Стефаносу Циципасу и Рафаэлю Надалю
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС