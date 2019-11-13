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Сборные по баскетболу

Абросимова: матч сборной РФ по баскетболу с боснийками пройдет при поддержке Оренбурга

Встреча отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года пройдет в четверг

ОРЕНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Оренбургской области оказали хорошую поддержку женской сборной России по баскетболу при подготовке к первой игре отборочного цикла чемпионата Европы 2021 года против команды Боснии и Герцеговины. Об этом журналистам в среду перед началом тренировки команды сообщила генеральный менеджер российской команды Светлана Абросимова.

Баскетболистки сборной России прибыли в Оренбург во вторник и готовятся к матчу против команды Боснии и Герцеговины, который пройдет в четверг. В воскресенье россиянки на выезде сыграют против сборной Эстонии. Также в группе С находится команда Швейцарии.

"Нас ждали, как очень дорогих гостей, мы приехали, в шикарном отеле остановились, прекрасная еда. Девочки понимают задачу, которую завтра нужно выполнить, и мы ждем полный зал болельщиков. Мы даже не сомневались, что здесь будет прекрасная административная поддержка - без Министерства спорта и губернатора при проведении таких соревнований не обойтись, не так все просто. Ты встречаешь национальную сборную другой страны - это международный уровень, спасибо им большое за то, что они помогли, включились в работу, конечно, завтра все увидим", - сказала Абросимова.

Оренбург, по мнению Абросимовой, заслужил принимать игру сборных благодаря хорошим выступлениям "Надежды", которая в трех последних сезонах чемпионата России заняла третье место, а в 2019 году стала победителем Кубка Европы FIBA (второй по силе клубный женский баскетбольный турнир после Евролиги). "Они прекрасно выглядят и в российском чемпионате, и на европейских первенствах", - считает генменеджер.

Всего в отборочном турнире принимают участие 33 команды. Путевки в финальную часть турнира получат победители групп, а также пять лучших команд, занявшие вторые места.

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