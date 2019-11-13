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НХЛ

СМИ: Ковальчук близок к уходу из клуба НХЛ "Лос-Анджелес"

По информации источника, процесс расставания 36-летнего россиянина с клубом находится на стадии завершения
Илья Ковальчук AP Photo/Craig Lassig
Описание
Илья Ковальчук
© AP Photo/Craig Lassig

ТАСС, 13 ноября. Илья Ковальчук может покинуть клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес". Об этом сообщает журнал The Hockey News.

Ковальчук в июне 2018 года подписал трехлетний контракт с "Лос-Анджелесом" на общую сумму $18,75 млн, форвард в прошлом сезоне неоднократно не попадал в состав команды по решению тренера и в 64 играх набрал 34 очка (16 шайб + 18 передач) при показателе полезности -26. В ночь на среду журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Ковальчук выведен из состава "Лос-Анджелеса" и в обозримом будущем не будет выступать за клуб. Нападающий пропустил домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты" (3:1), который прошел в ночь на среду. После игры главный тренер "Лос-Анджелеса" Тодд Маклеллан заявил, что российский форвард еще получит возможность вернуться в состав клуба.

По информации источника, процесс ухода 36-летнего россиянина из клуба находится на стадии завершения.

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Форвард принимал участие в чемпионате мира 2019 года в Словакии, где был капитаном команды и в 10 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи.

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