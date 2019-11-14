Сборная России сыграет с командами Италии, США и Норвегии на теннисном турнире ATP Cup

ТАСС, 14 ноября. Сборная России, состоящая из теннисистов Даниила Медведева и Карена Хачанова, на групповом этапе турнира ATP Cup встретится с командами Италии, США и Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Запасным в российской команде будет Евгений Донской. За сборную Италии выступят Маттео Берреттини и Фабио Фоньини, у американцев сыграют Джон Изнер и Тейлор Фриц, а у норвежцев - Каспер Рууд и Виктор Дурасович. Все матчи группы D состоятся в австралийском городе Перт. В первом туре россияне сыграют против команды Италии (3 января 2020 года), после чего проведут матчи против сборных США (5 января) и Норвегии (7 января).

В турнире примут участие 24 команды, которые разделены на шесть групп. Восемь сборных выйдут в плей-офф - победители групп и две лучшие команды из занявших вторые места. Матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной игры. Состав турнира определялся по рейтингу лучшего теннисиста страны.

Командный турнир, проводимый под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), появится в календаре впервые с 2012 года. С 1978 по 2012 год в немецком Дюссельдорфе проводился командный турнир World Team Cup. Последним победителем соревнований стала сборная Сербии. ATP Cup пройдет с 3 по 12 января 2020 года в австралийских городах Брисбен, Перт и Сидней, призовой фонд соревнования составит $15 млн.