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Зимние олимпийские виды спорта

Малышко выиграл спринт на контрольной тренировке сборной России по биатлону

Вторым стал Кирилл Стрельцов, третьим - Василий Томшин

ТАСС, 14 ноября. Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко стал лучшим в спринте на контрольной тренировке сборной России по биатлону, которая прошла в Тюмени.

Малышко показал результат 25 минут 20,3 секунды, не совершив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Вторым стал Кирилл Стрельцов (отставание 27,5 секунды; 1 промах), третьим - Василий Томшин (+58,4; 1). Матвей Елисеев стал четвертым (+59,5; 1), Антон Бабиков - девятым (+1.31,5; 2).

Второй контрольный старт у мужчин пройдет 15 ноября. На основе результатов двух контрольных стартов будет сформирован окончательный состав сборной страны на первые три этапа Кубка мира. Первый пройдет в шведском Эстерсунде с 29 ноября по 8 декабря.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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