Adidas уверен, что придет к компромиссу с РФС по новой форме сборной России

7 ноября в Москве состоялась презентация формы сборной России по футболу для участия в чемпионате Европы 2020 года. Новая форма выполнена в красном цвете с белым воротником, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага. Позднее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что футболисты сборной, тренерский штаб и руководство РФС остались недовольны дизайном и качеством формы. По информации газеты, главной претензией является то, что полоски российского флага на рукавах футболок расположены в обратном порядке, напоминая флаг Сербии, а не РФ.

ТАСС, 14 ноября. Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas надеется вместе с Российским футбольным союзом (РФС) прийти к общему решению по поводу нового комплекта формы национальной сборной России. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle .

Представлена форма сборной России по футболу на чемпионат Европы 2020 года

"Мы разрабатываем дизайн новых комплектов форм принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами, - сообщили в пресс-службе Adidas. - Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером РФС, поэтому уверены, что вместе найдем решение".

По сообщениям Deutsche Welle, представители производителя спортивной одежды воздержались от ответа на вопрос, кто несет ответственность за допущенную ошибку в дизайне.

Ранее ТАСС стало известно, что сборная России проведет предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 против команд Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) в старом комплекте формы. Футболист сборной России Алексей Миранчук в среду заявил, что остался доволен качеством новой формы.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).