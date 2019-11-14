Испытывающий финансовые проблемы ФК "Ростов" получил грант почти в 400 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов", который по данным некоторых СМИ испытывает финансовые сложности, в этом году получил грант в 380 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в четверг в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

"В 2019 году футбольному клубу "Ростов" из областной казны был предоставлен грант в форме субсидий на сумму 380 млн рублей. Гранты предоставляются на финансовое обеспечение части с затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия команд в составе клубов по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях в игровом сезоне текущего года", - говорится в сообщении.

Также в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области опровергли информацию в ряде СМИ, высказанную главным тренером футбольной команды "Ростов" Валерием Карпиным о финансовой поддержке клуба правительством Ростовской области. В ведомстве также опровергли слова Карпина о том, что первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов некогда был руководителем клуба.

"Игорь Гуськов никогда не руководил ФК "Ростов", не был его президентом и не входил в структуру руководства клуба", - отметили в ведомстве, добавив, что долги, которые накопились у футбольного клуба, не могут быть связаны с деятельностью первого заместителя губернатора Ростовской области.

В 2019-2020 годах планируется выделить более 250 млн рублей на завершение капитального ремонта кровли и западной трибуны стадиона "Олимп-2" и более 48 млн рублей на ремонт тренировочного поля в 2020 году. На содержание и развитие детского футбольного центра в 2019 году предусмотрено 73,6 млн рублей.

С начала 2020 года стадион "Ростов-Арена" перейдет в государственную собственность Ростовской области и станет домашней ареной клуба. К 2022 году планируется построить полноценную базу для клуба с крытым игровым манежем и восемью полноразмерными футбольными полями. Около 18 млн рублей было выделено на разработку проекта, инженерную подготовку земельного участка и выполнение проектно-изыскательских работ на строительство новой базы.

О долгах ростовского клуба

Информация о долгах перед командой в ростовском клубе неоднократно появлялась в СМИ в последние сезоны, были случаи задержки зарплаты за несколько месяцев. В декабре 2017 года губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в клубе нет задержек по выплате зарплат и премиальных. Голубев также сообщал, что клуб не будет выставлен на продажу, а правительство Ростовской области остается его владельцем и будет участвовать в решении финансовых проблем клуба.

В декабре 2018 года компания "Ростов спорт менеджмент" стала победителем аукциона по продаже принадлежащей правительству Ростовской области доли в 43,2% в уставном капитале футбольного клуба "Ростов". Учредителем компании, по данным ЕГРЮЛ, является Вадим Рыбаков. Он же, по данным системы "Спарк", занимает должность генерального директора компании "Южный капитал", владельцем которой является Арташес Арутюнянц (президент ФК "Ростов" - прим. ТАСС).

В декабре 2017 года "Ростов" возглавил Карпин, подписав соглашение на 2,5 года. В текущем сезоне чемпионата России "Ростов" после 16 туров занимает третье место в турнирной таблице.