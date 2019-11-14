Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Голодец провела заседание координационного совета по проведению ЧЕ-2020 по футболу

В заседании принял участие губернатор Санкт-Петербурга, где пройдут четыре матча турнира
Вице-премьер РФ Ольга Голодец Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Ольга Голодец
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 14 ноября. Вице-премьер РФ Ольга Голодец провела заседание координационного совета по подготовке и проведению чемпионата Европы 2020 года по футболу. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Заседание состоялось в правительстве Санкт-Петербурга, который примет три матча группового этапа и одну встречу четвертьфинала чемпионата Европы.

Участники заседания обсудили ход подготовки к проведению чемпионата и организацию зон публичного просмотра матчей. С докладами выступили заместитель министра спорта России Павел Новиков, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. В заседании также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители федеральных министерств и ведомств.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о культурной программе чемпионата. В проект программы вошли репертуарные мероприятия учреждений культуры (концерты, театральные представления, музейные выставки), мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам, городские площадные праздники, ярмарки, гастрономические фестивали и другие мероприятия.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаЕвро-2020
Реклама на ТАСС
КХЛ
Вратарь "Ак Барса" Билялов побил рекорд КХЛ по продолжительности "сухой" серии
24-летний голкипер не пропустил в первом периоде матча с "Трактором" и довел серию до 302 минут 38 секунд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС