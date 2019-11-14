Голодец провела заседание координационного совета по проведению ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 14 ноября. Вице-премьер РФ Ольга Голодец провела заседание координационного совета по подготовке и проведению чемпионата Европы 2020 года по футболу. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Заседание состоялось в правительстве Санкт-Петербурга, который примет три матча группового этапа и одну встречу четвертьфинала чемпионата Европы.

Участники заседания обсудили ход подготовки к проведению чемпионата и организацию зон публичного просмотра матчей. С докладами выступили заместитель министра спорта России Павел Новиков, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. В заседании также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители федеральных министерств и ведомств.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о культурной программе чемпионата. В проект программы вошли репертуарные мероприятия учреждений культуры (концерты, театральные представления, музейные выставки), мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам, городские площадные праздники, ярмарки, гастрономические фестивали и другие мероприятия.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.