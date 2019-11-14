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Евро-2020

Сборные Турции и Франции по футболу отобрались на чемпионат Европы 2020 года

Это стало известно после завершившегося нулевой ничьей матча команд Турции и Исландии
Нападающий сборной Турции Бурак Йылмаз EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
Описание
Нападающий сборной Турции Бурак Йылмаз
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

ТАСС, 14 ноября. Сборные Турции и Франции досрочно гарантировали себе участие в финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом стало известно по итогам матча отборочного турнира Евро-2020 между командами Турции и Исландии, который прошел в Стамбуле.

Сборные Турции и Исландии сыграли вничью со счетом 0:0. В турнирной таблице отборочной группы H сборная Турции набрала 20 очков, в активе французов 19 очков, у исландцев - 16. Командам Турции и Исландии осталось в квалификации провести по одному матчу, а в случае равенства очков с французами исландцы будут ниже в таблице по результатам личных встреч. Таким образом, сборные Турции и Франции стали недосягаемыми для команды Исландии и обеспечили себе участие в чемпионате Европы, куда попадают по две лучшие команды из каждой отборочной группы.

Ранее в финальную часть чемпионата Европы смогли отобраться сборные России, Бельгии, Испании, Польши и Украины.

Сборная Турции в пятый раз пробивается на чемпионат Европы, впервые в финальной части турнира турки сыграли в 1996 году, заняв последнее место в группе. Лучшим результатом сборной Турции на европейских первенствах является выход в полуфинал чемпионата 2008 года. На прошлом чемпионате Европы сборная Турции заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

Французская команда была хозяином первого чемпионата Европы, который состоялся в 1960 году, его победителем стала сборная СССР. В следующий раз французы играли на первенстве Европы в 1984 году также у себя дома и стали победителями того турнира. Во второй раз чемпионом Европы сборная Франции стала в 2000 году, а на предыдущем чемпионате, который состоялся во Франции в 2016 году, вышла в финал, где уступила португальцам в дополнительное время.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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