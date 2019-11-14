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Итоговый турнир ATP

Федерер обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3
Роджер Федерер EPA-EFE/WILL OLIVER
Описание
Роджер Федерер
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 15 ноября. Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 38-летнего швейцарца. Спортсмены провели 49-й очный матч, в 26 встречах победа оставалась за Джоковичем, в активе Федерера 23 победы. Теннисисты в этом году играли в финале Уимблдона, тогда сильнее оказался Джокович.

В турнирной таблице группы Бьорна Борга, где также выступают австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини, первое место занял Тим, Федерер стал вторым, спортсмены сыграют в полуфинале соревнований. Полуфинальные пары Итогового турнира определятся по результатам матчей группы Андре Агасси, которые состоятся в пятницу, россиянин Даниил Медведев встретится с Александром Зверевым из Германии, испанец Рафаэль Надаль - с греком Стефаносом Циципасом.

Федерер идет третьим в рейтинге ATP. За карьеру он выиграл 103 титула ATP (четыре в этом сезоне), в том числе 20 турниров серии Большого шлема, что является рекордным показателем. Он шесть раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, один раз - Открытый чемпионат Франции, восемь - Уимблдон, пять - Открытый чемпионат США. Также он является олимпийским чемпионом 2008 года в парном разряде.

32-летний Джокович находится на втором месте в рейтинге ATP, в его активе 77 титулов в одиночном разряде (пять в этом году). Серб является семикратным победителем Открытого чемпионата Австралии, пятикратным чемпионом Уимблдона, трехкратным победителем Открытого чемпионата США и победителем Открытого чемпионата Франции, также на его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший американцу Питу Сампрасу. Итоговый турнир в Лондоне завершится 17 ноября.

Теги
Итоговый турнир ATP
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