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Бокс

Бывший чемпион мира по боксу Трояновский победил в первом бою после годичного перерыва

Россиянин победил чеха Заградника решением судей
Эдуард Трояновский Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Эдуард Трояновский
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 15 ноября. Бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Эдуард Трояновский одержал победу в первом бою после годичного перерыва в карьере. Поединок, прошедший в Санкт-Петербурге, он выиграл у чеха Йосефа Заградника решением судей и завоевал титул чемпиона Евразийского боксерского парламента (EBP) в весовой категории до 63,5 кг.

Трояновский в последний раз до этого выходил на ринг в октябре прошлого года. В четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) он проиграл белорусу Кириллу Релиху по очкам и не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В послужном списке 39-летнего россиянина теперь 28 побед (24 нокаутом) и два поражения.

Боксер владел титулом чемпиона мира по версии IBF с ноября 2015 года по декабрь 2016 года. После двух защит он расстался с поясом, проиграв нокаутом в первом раунде Джулиусу Индонго из Намибии.

33-летний Заградник потерпел четвертое поражение в карьере при 11 победах (шесть нокаутом). Это поражение стало для него четвертым в шести последних поединках.

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Бокс
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