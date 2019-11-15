СМИ: трехкратный олимпийский чемпион Энтони подпишет контракт с клубом НБА "Портленд"

ТАСС, 15 ноября. Американский легкий форвард Кармело Энтони подпишет соглашение с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Портленд". Об этом сообщает телеканал ESPN.

По информации источника, президент "Портленда" по баскетбольным операциям Нил Олши и агент игрока Леон Роуз поддерживали контакт начиная с предсезонной подготовки. В четверг Олши и главный тренер Тери Стоттс провели переговоры непосредственно с 35-летним Энтони, в ходе которых было достигнуто соглашение о подписании негарантированного контракта с баскетболистом. Форвард присоединится к клубу перед серией из шести выездных матчей, которая начнется в воскресенье поединком против "Сан-Антонио".

Ранее "Портленд" не раз пытался подписать контракт с Энтони и делал ему предложение во время его выступления за "Нью-Йорк Никс".

Последним клубом, за который выступал Энтони, был "Хьюстон", он провел за команду 10 матчей в начале сезона-2018/19, в которых в среднем набирал по 13,4 очка и делал 5,4 подбора. 22 января 2019 года Энтони перешел в "Чикаго" в результате обмена, однако 1 февраля клуб отказался от услуг баскетболиста.

Энтони 10 раз участвовал в Матчах звезд НБА, стал лучшим снайпером регулярного чемпионата в 2013 году. Ранее баскетболист также выступал за "Оклахому", "Денвер" и "Нью-Йорк". В составе сборной США игрок трижды стал олимпийским чемпионом (2008, 2012, 2016) и один раз завоевал бронзовую награду Игр (2004). Также Энтони является бронзовым призером чемпионата мира 2006 года.

На данный момент "Портленд" занимает 13-е место в Западной конференции, одержав четыре победы при восьми поражениях.