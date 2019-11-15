Артемьев: Rugby Europe поддержит проведение в России Кубка мира 2027 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Проведение Кубка мира по регби 2027 года в России будет поддержано Rugby Europe. Об этом заявил председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев во время конференции организации.

Ранее стало известно, что Федерация регби России планирует подать заявку на проведение Кубка мира 2027 года.

"Когда мы беседовали с президентом Rugby Europe господином [Октавианом] Морариу, он обещал поддержку. И это серьезно", - сказал Артемьев.

Глава федерации добавил, что соревнования могут пройти на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года.

Rugby Europe - организация, управляющая регби в Европе и некоторых западных регионах Азии.