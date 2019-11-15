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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Фигурист Алиев доволен короткой программой на этапе Гран-при в Москве

С результатом 90,64 балла россиянин занимает второе место

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Алиев удовлетворен выступлением в короткой программе пятого в сезоне этапа Гран-при, который проходит в Москве. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Мужчины представили короткие программы на этапе Гран-при в Москве в пятницу. Алиев заявил к исполнению каскад из четверного лутца и тройного тулупа, однако первый прыжок получился тройным. С результатом 90,64 балла он занимает второе место.

"Хочу сказать спасибо публике, очень сильно поддерживали, это чувствовалось, - сказал Алиев. - Были недочеты, одним из них стал четверной лутц, который должен был быть в каскаде. Анализ проведем с тренерами, поймем, почему так произошло, но в целом удовлетворен прокатом, хотел раскрыться в дорожке, показать программу ярче и искреннее, но не получилось".

Мужчины представят произвольную программу в субботу.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
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