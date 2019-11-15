Российский пилот "Формулы-1" Квят попал в аварию во второй практике Гран-при Бразилии

ТАСС, 16 ноября. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят вылетел в барьер по ходу второй практики Гран-при Бразилии. После столкновения его болид задымился.

Инцидент произошел на 12-м повороте трассы "Интерлагос", после появления из задней части болида дыма 25-летний гонщик покинул кокпит и не сумел продолжить практику. До аварии лучшим результатом Квята была 1 минута 10,424 секунды (14-е место). Победителем второй практики стал немецкий гонщик итальянской команды "Феррари" Себастьян Феттель (1.09,217).

"В конце мы провели продуктивную сессию до того момента, пока машина не выключилась. Теперь нам нужно выяснить, в чем заключалась проблема, но до тех пор, как мне кажется, была хорошая сессия", - заявил Квят пресс-службе команды.

Его напарник француз Пьер Гасли также не сумел завершить практику из-за неполадок с двигателем. Время Гасли - 1.10,352 (12).

В субботу состоятся третья свободная практика (18:00 мск) и квалификация (21:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (20:10 мск).