Циципас обыграл Федерера и вышел в финал Итогового турнира АТР

ТАСС, 16 ноября. Грек Стефанос Циципас обыграл швейцарца Роджера Федерера в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $9 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 21-летнего грека, который посеян на турнире под шестым номером, 38-летний Федерер имеет третий номер посева. Спортсмены провели третий очный матч, Циципас во второй раз одержал победу. В финале в воскресенье Циципас сыграет с победителем матча между австрийцем Домиником Тимом и Александром Зверевым из Германии, который пройдет позднее в субботу.

Циципас вышел в полуфинал из группы Андре Агасси, где также выступали испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев и Зверев. В группе Циципас одержал две победы, в первом матче он переиграл Медведева, во втором оказался сильнее Зверева, а в третьем уступил Надалю. Федерер отобрался в полуфинал через группу Бьорна Борга, где играли серб Новак Джокович, Тим и итальянец Маттео Берреттини.

Циципас в рейтинге ATP идет шестым, на его счету три победы на турнирах ассоциации. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом грека является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2019 года.

Федерер идет третьим в рейтинге ATP. За карьеру он выиграл 103 титула ATP (четыре в этом сезоне), в том числе 20 турниров серии Большого шлема, что является рекордным показателем. Он шесть раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, один раз - Открытый чемпионат Франции, восемь - Уимблдон, пять - Открытый чемпионат США. Также он является олимпийским чемпионом 2008 года в парном разряде.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший американцу Питу Сампрасу. Итоговый турнир в Лондоне завершится 17 ноября.