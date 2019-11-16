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Кубок мира по биатлону

Логинов, Гараничев и Юрлова-Перхт вошли в состав сборной РФ по биатлону на первые этапы КМ

Первый этап стартует в шведском Эстерсунде 30 ноября
Александр Логинов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Логинов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 16 ноября. Александр Логинов, Евгений Гараничев и Екатерина Юрлова-Перхт включены в состав сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Помимо Логинова и Гараничева в состав мужской команды попали Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Матвей Елисеев. В женскую команду кроме Юрловой-Перхт вошли Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых.

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На стартовых этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в составе мужской российской сборной будут заявлены Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын и Ильназ Мухамедзянов, в состав женской команды включены Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева и Анастасия Егорова.

Отмечается, что Логинов, Гараничев и Юрлова-Перхт включены в состав сборной России без отбора, так как по итогам прошлого сезона Кубка мира вошли в 15 лучших в общем зачете, а Бабиков и Сливко имеют личные лицензии как обладатели Кубка IBU прошлого сезона.

Первый этап Кубка мира стартует в шведском Эстерсунде 30 ноября, первый этап Кубка IBU пройдет в норвежском Шушене и начнется 28 ноября.

Теги
РоссияКубок мира по биатлону
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